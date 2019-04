Weinstadt Splitternackt unterwegs

Weinstadt. Ein splitternackter Mann sorgte am Dienstagnachmittag für Aufregung. Anwohner alamierten gegen 14 Uhr die Polizei, diese traf den Unbekleideten in der Bahnhofstraße Endersbach an. Er gab an, dass er die Nacht bei einer Dame in Korb verbracht hatte. Nachdem es morgens zu einem Disput mit dieser kam, verließ er gegen 6 Uhr ihre Wohnung, seine Kleidung ließ er allerdings dort.