Weinstadt Sprinter bleibt in Transporter-Falle hängen

Weinstadt.

20.000 Euro Schaden am Sprinterbus schätze die Polizei bei einem Unfall am Samstagmorgen (14.04.2018) gegen 6.45 Uhr in der Beutelsbacher Bahnunterführung in der Cannonstraße. Von Beutelsbach-Mitte her kommend befuhr der Fahrer die Straße in den Tunnel und blieb darauf prompt mit seinem Gefährt stecken. Die Polizei ließ daraufhin die Luft aus den Rädern und konnte so den Bus ohne technische Hilfe befreien.