Weinstadt Stadt will Metzgeräcker kaufen

Wenn die Stadt dann wirklich alle Grundstücke hätte, würde ein Bebauungsplanverfahren laut Baubürgermeister Deißler rund zwei Jahre dauern. Für die Erschließung rechnet er mit drei Jahren.

Auch in Planung: Gewerbegebiet Kreuzäcker

Neben den Metzgeräckern in Endersbach gibt es in Weinstadt noch ein weiteres Gebiet, in dem die Stadt Gewerbe ansiedeln will: die Kreuzäcker am Großheppacher Ortsrand (Richtung Grunbach). Hier, sagt Baubürgermeister Thomas Deißler, sei die Zahl der Eigentümer sehr überschaubar. „Da hängt es an einer Person, die generell nichts verkaufen will.“

Der Gemeinderat hat die Stadt indes auf Antrag der Freien Wähler jüngst beauftragt, nicht nur in Sachen Metzgeräcker, sondern auch bei den Kreuzäckern wieder die Verhandlungen aufzunehmen – und zwar noch in diesem Jahr. Genau das will die Stadt laut Baubürgermeister Thomas Deißler auch machen. Übrigens: Alle vier Fraktionen haben den Antrag unterstützt.