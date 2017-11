Weinstadt Stau auf der B29 - Auto in Leitplanke gekracht

18.45 Uhr

Die Polizei macht mittlerweile genauere Angaben zum Unfall:

Eine 31-Jährige war mit ihrem Mini Cooper in Richtung Schorndorf unterwegs, als sie zwischen dem Teiler B 14/B 29 und dem dortigen Hochparkplatz aus unbekannten Gründen zunächst nach rechts von der Fahrbahn abgeriet. Beim Gegensteuern verlor sie die Kontrolle und krachte mit ihrem Mini-Cooper in die Mittelschutzplanke. Die Frau wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Kind, das mit im Fahrzeug saß, blieb unverletzt. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von circa 10 000 Euro. Es wurde abgeschleppt. Die Straße ist wieder frei befahrbar. Im Feierabendverkehr staut es sich allerdings noch ein wenig.

