Weinstadt Stricken: So gelingt der Loop-Schal

Video: Stricken lernen.

Handarbeiten, das war für Elke Fazekas schon immer eine Leidenschaft. Eine, die sie nach der Schule auch zu ihrem Beruf machte: Sie absolvierte in einem Handarbeitsgeschäft eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau. 17 Jahre später eröffnete sie ihr eigenes Geschäft. „Eigentlich hatte ich Handarbeitslehrerin werden wollen“, erzählt Fazekas. Doch weil ihre Mutter als Witwe mit drei Kindern allein war, sei das finanziell nicht möglich gewesen. Ihr Wissen gibt die Handarbeitsexpertin heute in der Strickgruppe der Landfrauen Beutelsbach weiter. Für unsere Zeitung erklärt sie, wie in sieben einfachen Schritten ein selbst gestrickter Loop entsteht.

1. Farben

„Zunächst muss man sich natürlich überlegen, wie der Loop aussehen soll“, sagt Elke Fazekas. Soll er hell sein oder dunkel, mehrfarbig oder uni, und soll er ein Muster haben oder nicht. Anfängern empfiehlt die Strickexpertin, zunächst glatt, also ohne komplizierte Muster zu stricken. „Ein einfaches Muster lässt sich mit wenigen Handgriffen am fertig gestrickten Stück hinzufügen“, verrät die Expertin.

2. Anlass

Als Nächstes sei es natürlich wichtig, sich klarzuwerden, für welchen Anlass der Loop gedacht sei. Soll er im Winter wärmen, einfach nur schick aussehen, oder zu einem bestimmten Kleidungsstück passen? „Danach suche ich mir dann das passende Material aus“, sagt Fazekas.

3. Material

„Damit am Ende auch genau das herauskommt, was man sich vorgestellt hat, muss das Material stimmen“, erklärt Fazekas. Für ein wärmendes Winter-Modell eignet sich zum Beispiel Wolle oder ein Wollgemisch. Ein Loop, der vor allem schick aussehen soll, wird am besten aus Baumwolle oder einem Baumwollgemisch gestrickt. Synthetikgewebe sind der Expertin zufolge eher ungeeignet, denn darunter schwitzt man leicht. Ihr Tipp: „Am besten in ein Fachgeschäft gehen und sich dort beraten lassen.“

4. Stricknadeln

Auf die Dicke kommt es an – zumindest bei Stricknadeln. Denn die bestimmt, wie grob oder fein nachher die Maschen werden. Die Dicke der Nadeln sollte aber auch zum Faden passen: je dicker das Garn, desto dicker die Nadel. Auf den Knäueln ist meist ein Richtwert angegeben. Je nach Geschmack können aber auch etwas dünnere oder dickere Nadeln verwendet werden.

5. Maschenprobe

„Jede Hand strickt anders“, sagt Fazekas. Daher sei es sinnvoll, vorab eine Maschenprobe zu machen. Dabei werden 20 Maschen gestrickt, ein paar Reihen hoch, und dann ausgemessen. Von dieser Maschenprobe ausgehend lässt sich dann die genaue Anzahl der Maschen ausrechnen, die für ein Strickstück benötigt werden. Wichtig ist dabei natürlich auch, wie lang der Loop werden soll: Für einen, der einmal um den Hals geschlungen werden soll, könne man mit einer Länge von etwa 80 bis 90 Zentimetern rechnen, sagt Fazekas. Soll er zweimal drum herum passen, sollten es 120 Zentimeter sein. Ein Rechenbeispiel: Wird die Maschenprobe zum Beispiel 15 Zentimeter breit, müssen für einen 80 Zentimeter langen Loop 106 Maschen angeschlagen werden.

6. Stricken

Ist all das erledigt, geht’s schließlich ans Stricken. Zunächst werden die Maschen angeschlagen, nach der letzten wird der Loop zur Runde geschlossen. „Das bedeutet, dass ich einfach bei der ersten Masche, die ich angeschlagen habe, anfange zu stricken“, erklärt die Expertin. So wird rund gestrickt, und am Ende muss nichts zusammengenäht werden. Für ein glattes Strickmuster strickt man eine Runde rechte Maschen und eine Runde linke Maschen, immer im Wechsel. Etwa 20 Zentimeter hoch sollte der Loop werden, dann kann abgekettet werden.

7. Finish

Wer seinem Loop am Ende noch eine besondere Note verleihen will, der kann beim Abketten noch ein Muster einstricken. Dazu werden jeweils drei Maschen abgekettet, jede vierte wird fallen gelassen und bis ganz unten aufgelöst. Bevor die nächste Masche abgekettet wird, werden fünf Luftmaschen gestrickt, um die Stege zu überbrücken. „Sonst zieht sich der Loop an der Stelle zusammen“, erläutert Fazekas. Das Fadenende wird vernäht – und fertig ist der Loop.