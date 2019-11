Weinstadt-Strümpfelbach „Ich habe auch schon Mörder verteidigt“

Auch Angeklagte sind Menschen

Im anderen Fall war die Mutter der Toten, die einzige Bezugsperson, verstorben. Der Bruder hatte zunächst nach allen Kräften versucht, seine Schwester gut zu pflegen. Als die Schwester sich gegen ihn entschlossen wehrte, Nahrung verweigerte und ihn sogar aussperrte, knickte er ein, schaute einfach nicht mehr nach ihr. „So was ist keine Entschuldigung. Es schafft nur ein Verständnis dafür, warum manche Menschen psychisch auf bestimmte Art reagieren“, sagt Thorsten Zebisch.

Hintergrundgeschichten wie diese machen es eben möglich, den Angeklagten als Menschen wahrzunehmen, nicht als Objekt oder, schlimmer noch, entmenschlichtes Monster. Der Schrecken der Tat bleibt: „Die Schwester ist am Schluss erbärmlich verhungert, im eigenen Kot kläglich verendet.“ Auch die Obduktion eines Säuglings bleibt ungemindert tragisch: „Das sind Bilder, die will man nicht gesehen haben.“ Trotzdem hat er die Täter verteidigt, beide haben ihre Strafe bekommen – wenn auch keine so umfangreiche, wie sich das viele Beobachter gewünscht hätten.

„Es ist nicht meine Aufgabe, die Wahrheit zu finden“

Das Ziel eines Prozesses neben der reinen Wahrheitsfindung ist es laut Zebisch, dass durch das Urteil im Idealfall ein gewisser Rechtsfrieden eintritt. Zum einen soll natürlich die geschädigte Partei das Urteil ausreichend finden, aber auch der Angeklagte soll sich während der ganzen Verhandlung fair behandelt fühlen und seine Rechte beachtet sehen. Manchmal bedeutet das, dass der Verteidiger Dinge weiß, die er der Staatsanwaltschaft vorenthalten muss – denn das Verhältnis zum Mandanten beruht auf Vertrauen und Diskretion. So sind die Spielregeln nun mal, und das ist auch gut so, findet der Jurist. „Wenn der Staat es nicht schafft, den Angeklagten zu überführen. Es ist nicht meine Aufgabe, die Wahrheit zu finden oder das Urteil zu fällen. Und wenn es kein Vertrauen ins System mehr gibt, will ich nicht wissen, was passiert.“

Zebischs Grenze: Er verteidigt keinen, der ein Kind vergewaltigt hat

Der angestrebte Rechtsfrieden kommt natürlich bei weitem nicht immer zustande. Nicht jeder Angeklagte ist zufrieden mit dem gesprochenen Urteil, und für direkt Betroffene scheint die verhängte Strafe oft zu mild im Vergleich dazu, was sie verloren haben. Wer betroffen ist, kann nicht nüchtern urteilen. Auch für Zebisch gibt es eine ganz klare Gewissensgrenze der Belastbarkeit: „Ich habe eine kleine Tochter. Wenn ich jemanden verteidigen müsste, der ein kleines Kind vergewaltigt und umgebracht hätte – das könnte ich nicht. Aber dass tu’ ich dann auch nicht und das ist in Ordnung. Ich bin auch nur ein Mensch, wenn Sie reinstechen, kommt Blut raus.“