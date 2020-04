Weinstadt-Strümpfelbach MC Bruddaal verkauft eigenes Bier

Daniel Kuhnle hat MC Bruddaal kennengelernt, als dieser bei einer Party des Skiclubs Strümpfelbach aufgetreten ist. Auf die Brauerei für das gemeinsame Bierprodukt kam er über seinen Vater Werner Kuhnle, der bereits seit vielen Jahren Fan der oberschwäbischen Marke Walderbräu ist. Nachdem die Gaststätte „La Rondine“ sich entschlossen hatte, den Gastraum in der Strümpfelbacher Gemeindehalle zu übernehmen und zwecks Theke, Schankanlage sowie Innen- und Außeneinrichtung auf das Weingut Kuhnle zukam, haben Kuhnles den Kontakt zu Walderbräu hergestellt. Dankenswerterweise habe sich die Brauerei entschlossen, zu investieren und die Kosten teilweise zu übernehmen.

Da Kuhnles zusätzlich zum Weingut noch eine zweite Firma betreiben (Gandelhof GmbH, selbe Adresse wie die des Weinguts, mit Daniel Kuhnle als Geschäftsführer), beschloss die Familie, auch Walderbräu zu verkaufen. Ab einer Abnahmemenge von mindestens 1000 Flaschen stattet das Unternehmen seine Biere mit Sonderetiketten aus.

Das Bier von Daniel Kuhnle und MC Bruddaal hat die Brauerei jedenfalls zunächst in knapp 1000 kleinen 0,33-Liter-Fläschchen mit den von MC Bruddaal selbst gestalteten Etiketten ausgestattet. Am Donnerstag, 17. April, wurde dann eine Palette von diesem Bier geliefert und laut Kuhnle bereits am Freitagabend nahezu komplett verkauft. „Noch in der Nacht von Freitag auf Samstag habe ich dann über Whatsapp die frohe Botschaft der Brauerei weitergeleitet und in Rekordgeschwindigkeit wurden dann mehrere Tausend Flaschen des Bruddaal-Spezial-Bieres extra für uns nachproduziert, sodass wir aktuell wieder genügend vorrätig haben und der großen Nachfrage standhalten können“, betont Daniel Kuhnle.

Ein Kasten kostet 18,90 Euro

Das Bier hat 5,2 Volumenprozent Alkohol und ist momentan nur beim Weingut Kuhnle sowie bei Daniel Kuhnles Onlineshop ( www.gandelhof.de ) erhältlich. Ein Kasten mit 0,33-Liter-Flaschen (24 Stück) kostet 18,90 Euro. Momentan ist nur eine Abholung im Weingut Kuhnle möglich. Unter https://www.mcbruddaal.com/bruddaal-spezial-bier/ will MC Bruddaal weiter darüber informieren, wo sein Bier bald noch zu kaufen ist. Und MC Bruddaal wäre nicht MC Bruddaal, wenn er nicht gleichzeitig auch noch an einer kreativen Idee arbeiten würde.

Der Künstler, der mit seiner Liebeserklärung an Stuttgart („Du bisch mei number one“) vor sieben Jahren über Youtube bekannt geworden ist, will noch einen unterhaltsamen Bier-Werbespot produzieren. Sobald es so weit ist, berichten wir.