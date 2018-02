Weinstadt-Strümpfelbach Metzger Wahl muss aufhören

„Ich bin Friedrich, der Fünfte“, sagt Friedrich Wahl und lacht. Sein Vater hieß Friedrich, eines seiner vier Kinder trägt diesen Namen – und auch der Gründer der Strümpfelbacher Traditionsmetzgerei war selbstverständlich ein Friedrich. 1867 stellte dieser im Oberamt Waiblingen einen Antrag auf Schankerlaubnis für die Gaststätte Rose – der erste urkundliche Nachweis der Metzgerei.

150 Jahre später beendet sein Nachfahre in fünfter Generation nun die Tradition. Leicht fällt dem 57-Jährigen das nicht – aber es geht nicht mehr anders. Der Körper macht nicht mehr mit. Friedrich Wahl ist gesundheitlich angeschlagen, ihm ist oft schwindlig, die Ärzte stufen ihn als 70 Prozent erwerbsunfähig sein. Er möchte deshalb den Betrieb nur noch bis zum Jahreswechsel führen. Die Metzgerei will er verkaufen, damit er mit seiner Frau an der Ostsee ein neues Leben beginnen kann. Wegen des frischen Fisches zieht er allerdings nicht hin („Fleisch ohne Knochen ist mir das Liebste“), eher schon wegen der guten Luft und der Natur.

Betrieb vor 25 Jahren übernommen

Als Friedrich Wahl im Januar 1978 seine Metzgerlehre mit 1,1 als Jahrgangsbester abschloss, sah die Welt noch anders aus. Es gab noch nicht so viele Auflagen von Behörden, die es kleinen Metzgern immer schwerer machen, noch selbst zu schlachten.

Friedrich Wahl arbeitete immer nur im elterlichen Betrieb mit, vor 25 Jahren übernahm er ihn schließlich mit seiner Ehefrau Nicole. 13 Mitarbeiter haben sie derzeit, auch einen Partyservice haben die Wahls aufgebaut – wobei Friedrich Wahl das Angebot aus gesundheitlichen Gründen längst eingeschränkt hat.

Friedrich Wahl fällt es nicht leicht, zum Jahreswechsel das Metzgerhandwerk endgültig an den Haken zu hängen – aber es geht nicht anders. „Ich kann nicht mal mehr freihändig laufen.“