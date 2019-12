Weinstadt/Stuttgart Ex-Freundin getötet: 31-Jähriger gesteht vor Gericht

Schnell wurde der Frau beim Treffen klar, dass sie Lügen aufgesessen war. Was dann geschah, wird das Gericht nun versuchen, zu rekonstruieren. In der vom Anwalt verlesenen Erklärung des Angeklagten heißt es, die Frau habe gedroht, ihm das Leben zur Hölle zu machen. Sie beleidigte ihn, schubste ihn, schlug auf ihn ein, wollte mit einem Stock auf ihn los, er stürzte. Es kam in einem Feld zwischen Rems und B 29 zu einem heftigen Gerangel. Der Mann schlug mit der Faust zu und traf die Frau am Auge. Bei der Obduktion wurden später Frakturen an der Augenhöhle festgestellt.

Selbst darüber erschrocken, wie schnell und heftig das Auge der Frau anschwoll, wollte der Mann sie laut seiner Darstellung noch überzeugen, zum Arzt zu gehen, und er wollte weggehen. Doch die Frau hörte nicht auf, zu schreien und zu schlagen. Daraufhin habe er die Nerven verloren und ihr die Kehle zugedrückt.

Der Mann schleifte den leblosen Körper in ein Gebüsch an der Rems und bedeckte ihn mit Gras. In den Tagen danach zog es ihn noch öfter an die Stelle.

Zu welchem Zeitpunkt genau die Frau gestorben ist, blieb am ersten Verhandlungstag noch unklar. Die Rechtsmedizinerin wird erst später aussagen.

Liefert eine Sport-Pulsuhr brauchbare Erkenntnisse?

Unterdessen hat das Landeskriminalamt eine Sport-Pulsuhr ausgewertet, die das Opfer am Handgelenk getragen hatte. Eine Kriminalbeamtin, die am Mittwoch als Zeugin aussagte, stellte die Ergebnisse der Auswertung vor: Von 4.10 Uhr an am 4. Juli ging der Puls deutlich nach oben, fast eine Stunde lang. Danach sackte der Puls deutlich ab. Erst von 13.15 Uhr an speicherte die Uhr keine Pulsaufzeichnungen mehr. Inwieweit diese Aufzeichnungen eine Rolle im Verfahren spielen werden, wird man sehen; es war vor Gericht auch von einem Softwarefehler bei diesem Sportuhrenmodell die Rede.

Vor Gericht war auch die Rede davon, dass die Frau ohne Wissen des Mannes ein Video angefertigt hatte, als die beiden intim waren. Ferner hat die 40-Jährige offenbar Handytelefonate aufgezeichnet, ohne dass ihr damaliger Freund das wusste.

Bevor mehrere Kriminalbeamte als Zeugen aussagten, berichtete der Angeklagte am Mittwoch, wie sein Leben bisher verlaufen war. Als Kleinkind kam er direkt nach der Wende aus der damaligen DDR mit seinen Eltern in die Region Heilbronn-Franken. Sein Vater war in Stasi-Haft gewesen und wurde später wegen psychischer Probleme frühverrentet. Der Angeklagte lernte Einzelhandelskaufmann, war bei verschiedenen Arbeitgebern tätig, lange Zeit in der Gastronomie. Von einer Spielsucht und Therapien erzählte der Angeklagte – und Krankheiten sowie tiefen psychischen Krisen, die ihn immer wieder heimsuchten. Finanzielle Probleme begleiten ihn seit vielen Jahren. Zuletzt war der Mann als Schichtleiter bei einem Unternehmen im Rems-Murr-Kreis tätig. Seit 11. Juli sitzt er in Untersuchungshaft. Die Beziehung zur Mutter seines Kindes besteht offenbar noch.

Es geht in diesem Verfahren um Totschlag, nicht um Mord. Es sei ihm „schleierhaft“, warum er sich an jenem frühen Morgen im Juli hinreißen ließ, sich gegen die Attacken der Frau zu wehren, hieß es in der Erklärung, die Jens Rabe vortrug. Mehrfach hieß es darin, der Angeklagte entschuldige sich für seine Tat bei den Angehörigen der Frau – wohl wissend, dass er deren Leid dadurch nicht lindern könne.

Der Prozess wird am 8. Januar fortgesetzt.