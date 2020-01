Weinstadt/Stuttgart Ex-Freundin getötet: Todeszeitpunkt bleibt unklar

In diesem Fall lag die Leiche zu lange in jenem Gebüsch an der Rems, als dass sich manche Fragen noch hätten klären lassen. Der Angeklagte selbst hatte ausgesagt, die Frau habe noch gelebt, als er sie abgelegt habe. Der 31-jährige Vater eines Säuglings kam später noch mehrmals an den Ort des Geschehens zurück und bedeckte den Körper mit Gras. An einer Suchaktion am 10. Juli war eine Vielzahl von Polizisten beteiligt; einer der Beamten entdeckte den Körper schließlich im Gebüsch.

Chefs und Kollegen sagen aus

Am Freitag sagten als weitere Zeugen die Chefs und Kollegen der Getöteten aus. Die Frau war bei einem Unternehmen im Remstal von November 2018 an zunächst als Minijobberin, dann in Vollzeit angestellt gewesen. Zusätzlich putzte sie im Haushalt ihrer Arbeitgeber. „Wir hatten sehr großes Vertrauen in sie. Sie war eine pünktliche und zuverlässige Mitarbeiterin“, sagte die Chefin der Firma vor Gericht über die Verstorbene. Als die Frau am 5. Juli, einem Freitag, unentschuldigt nicht bei der Arbeit erschien, machte sich die Chefin Sorgen; etwas Ähnliches war zuvor nie vorgekommen. Sonntags darauf erschien der Angeklagte auf dem Firmengelände; dort hatte die 40-jährige Slowakin in einem Zimmer ihres Arbeitgebers gelebt. Der Mann behauptete, die Remshaldenerin sei bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden und liege in einem Krankenhaus in Ansbach auf der Intensivstation. Ob er in ihr Zimmer dürfe und ein paar Utensilien für sie holen könne?

Zu diesem Zeitpunkt erschien dem Unternehmerehepaar und einem Kollegen der Frau, der damals auf dem Firmengelände auf den Angeklagten traf, die Geschichte noch plausibel. Das Unternehmerehepaar wollte helfen, wählte diverse Handynummern – doch niemand ging ran. Schließlich rief die Chefin im Ansbacher Krankenhaus an – dort hatte nie jemand den Namen der angeblichen Patientin gehört.

Die Chefin machte sich große Sorgen – und meldete ihre Mitarbeiterin bei der Polizei als vermisst.

Einer Angestellten dieser Firma hatte die 40-Jährige im Jahr 2019 hin und wieder Privates erzählt. Die Frau sei immer „voller Hoffnung“ gewesen, ihr zehn Jahre älterer Freund werde sich von seiner Lebensgefährtin trennen und wie versprochen mit ihr zusammenziehen. „Er hat sie immer vertröstet, aber sie hat die Hoffnung nie aufgegeben“, berichtete die Angestellte. „Na ja, das wird schon“, habe die Frau immer gesagt: „Sie war sehr lebensfroh, offen und gut gelaunt.“