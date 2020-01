Weinstadt/Stuttgart Ex-Freundin getötet: Zeugen sagen vor Gericht aus

Am Mittwoch sagten mehrere Kolleginnen, Freundinnen der Frau und Polizeibeamte als Zeugen aus. Demnach wollte die 40-Jährige unter allen Umständen erreichen, dass ihr Freund, der zeitweise auch ihr Chef war, seine Lebensgefährtin verlässt, bei dieser anderen Frau aus- und dann mit ihr zusammenzieht. Von einem gemeinsamen Kind träumte die Frau, berichtete eine Kollegin des Opfers. Als die Slowakin via Facebook erfuhr, die andere Frau war von ihrem Geliebten schwanger, erlitt sie einen Zusammenbruch. Sie wollte nicht glauben, dass ihr Geliebter tatsächlich der Vater sei. Der Angeklagte tischte eine Geschichte auf von einem angeblichen Gentest, mit welchem er noch während der Schwangerschaft beweisen wolle, das Kind sei nicht von ihm. Inzwischen ist das Baby zur Welt gekommen.

Warnungen von Freundinnen und Kolleginnen in den Wind geschossen

„Sie war sehr verliebt in ihn“, sagte eine enge Freundin der 40-Jährigen im Zeugenstand. Ihrer Einschätzung nach handelte es sich keineswegs nur um eine Affäre. Alle Warnungen von Freundinnen und Kolleginnen, der Mann sei ein Lügner, schoss die Frau in den Wind. Sie ersann den Zeugenaussagen zufolge diverse Pläne, um den Mann für sich zu gewinnen. Sie werde ein Ultraschallbild aus dem Internet ziehen, es posten und behaupten, sie selbst sei schwanger von ihm, kündigte sie an. Ein Knutschfleck sollte helfen, die Nebenbuhlerin über ihre Beziehung mit dem damals 30-Jährigen aufzuklären und die andere auf diese Weise auszubooten. Ein Video werde sie aufnehmen beim Sex – vielleicht, um ihn zu erpressen. Mehrere Ultimaten habe sie ihm gesetzt, berichtete eine der Zeuginnen: Wenn du nicht bis zu diesem Termin bei der anderen ausgezogen bist, dann ...

Viele Male verstrichen die Fristen. Der Mann blieb bei seiner Lebensgefährtin wohnen. Die Slowakin gab nicht auf, und offenbar wollte der Mann das auch gar nicht. Er erzählte Geschichten von einer Wohnung, die er für sie beide gekauft habe. Nur erinnere er sich grade nicht an die ganz genaue Adresse und den Schlüssel habe er vergessen. Schließlich erzählte der Angeklagte, seine Mutter habe Selbstmord begangen, was keiner wissen dürfe; es ging um Geld. Er wolle mit ihr, der Slowakin, zur Beerdigung fahren. Man traf sich um kurz nach vier Uhr früh am 4. Juli auf einem Parkplatz im Kalkofen-Gelände in Endersbach, um dann später zur Beerdigung zu fahren. Doch selbst diese Geschichte vom Tod der Mutter war erfunden. Als die 40-Jährige das bemerkte, wurde sie wütend, und es kam zu einem heftigen Streit.