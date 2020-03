Weinstadt Teilsieg für Anwohner: Geschosswohnungsbau gescheitert

Statt zwölf nur noch vier Wohneinheiten

Für die Anwohner, die in der öffentlichen Sitzung auf den Zuhörerplätzen wieder zahlreich Platz nahmen, war es zweifelsohne ein Teilsieg. Am liebsten wäre es ihnen natürlich gewesen, wenn das städtische Grundstück „In den Hauern“ überhaupt nicht bebaut wird. Aber der befürchtete Geschosswohnungsbau mit bis zu zwölf Wohneinheiten ist nun vom Tisch. Am Donnerstag ging es nur noch darum, ob nun vier Reihen- oder zwei Doppelhäuser gebaut werden – also nur vier Wohneinheiten. Von der Stadt sind in beiden Fällen pro Wohneinheit je zwei Parkplätze für die Bewohner vorgesehen – und nicht nur eineinhalb wie beim Geschosswohnungsbau. Das kommt der angespannten Parksituation entgegen.