Weinstadt.

Unbekannte haben auf einem Gartengrundstück im Weinstädter Gewann Seemühlenäcker unerlaubt eine Party gefeiert. Dabei zündeten sie eine Gartenbank aus Massivholz an, vermutlich um ein Lagerfeuer zu entfachen. An der Bank enstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Die ungebetenen Partygäste müssen sich zwischen Sonntag um 17 Uhr und Dienstag um 11 Uhr auf dem Stückle aufgehalten haben. Hinweise nimmt die Polizei Weinstadt unter der Telefonnummer 07151/65061 entgegen.