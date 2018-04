Weinstadt Unfall - Überschlag auf der B 29

Kurz vor vier Uhr am Donnerstagmorgen ( 26.04. ) kam ein KIA bei nasser Fahrbahn im Baustellenbereich Höhe der Anschlußstelle Beutelsbach der B 29 in Richtung Schorndorf nach links in den Mittelstreifen ab. Dort prallte das Fahrzeug gegen mehrere abgestellte Baggerlöffel und Betonrohre. Dadurch überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus eingeliefert.

Die Fahrtrichtung Schorndorf ist ab Endersbach voll gesperrt und in Richtung Stuttgart ist der linke Fahrstreifen gesperrt.

Nähere Infos folgen.