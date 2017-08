Weinstadt.

Ein unbekannter Autofahrer hat 1500 Euro Schaden an einem geparkten Mercedes angerichtet und ist geflüchtet. Das beschädigte Auto stand auf einem Kundenparkplatz eines Baumarktes in der Kalkofenstraße. Der Unfall war nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 17.30 Uhr. Die Polizei Waiblingen (07151/950422) bittet nun um Zeugenhinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher.