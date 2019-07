Weinstadt Unwetter sorgt für Frust im Weinberg

Die Besucher hatten es zunächst noch gelassen genommen: als der Regen um 20 Uhr einsetzte, wurden die vorsorglich mitgebrachten Capes ausgepackt und angezogen, Regenschirme wurden aufgespannt und man rückte unter den Ausschankpavillons und Sonnensegeln einfach nur näher zusammen. Es hatte den Anschein, als würde dies der Stimmung keinen Abbruch tun, sondern höchstens noch zu deren Hebung beitragen. „Jetzt sind wir schon mal hier zum Feiern und um uns miteinander treffen, jetzt bleiben wir auch und genießen den Abend. Irgendwann hört der Regen ja auch wieder auf“, lautete der Kommentar eines jungen Paars. Es hatte sich nach dem schweißtreibenden Aufstieg von der Shuttlebus-Haltestelle bei der Beutelsbacher Halle gleich an der ersten Ausschankstation bequem gemacht, die vom Großheppacher „Weingut im Hof“ des Armin Zimmerle und der Handballabteilung der SG Weinstadt betrieben wurde.

Der Regen wurde allerdings erst einmal kontinuierlich heftiger, überschwemmte Weinbergstraßen und verwandelte die Staffeln in kaffeebraune, rauschende Wildbäche. Aus der Ferne drang Donnergrollen, vereinzelte Blitze zuckten durch die Wolken und konkurrierten mit den Lichterketten und Scheinwerfern, von denen der Weinberg in eine farbenfroh-fantastische Erlebnislandschaft getaucht wurde. Die ersten Festbesucher machten sich zu diesem Zeitpunkt bereits wieder auf den Heimweg, andere kehrten schon an den Absperrungen um. Eine Anwohnerin aus der Burghaldenstraße meinte: „Jetzt geh’ ich erst einmal nach Hause und zieh’ mir trockene Sachen an. Dann warte ich einfach ab, ob das Wetter wieder besser wird, und entscheide, ob ich noch einmal zurückkomme.“

Zuversichtlich hatten sich bei der abgesperrten Wiese neben der Beutelsbacher Halle auch die Pyrotechniker Mischa Berner und Petra Kopitz von der Ehninger Firma Innovative Pyrotechnik gegeben, die für das von Joachim Berner programmierte Feuerwerk 400 Kilogramm Feuerwerkskörper und anderthalb Kilogramm Kabel verarbeitet hatten. „Grundsätzlich können wir bei jedem Wetter schießen“, versicherte Mischa Berner, „alles ist wetterfest aufgebaut und eingepackt. Einzig, wenn wir die Bomben abschießen, so lange die Kisten noch in Folien verpackt sind, müssen wir hinterher intensiver suchen. Probleme würde höchstens starker Wind verursachen, und natürlich, je höher die Luftfeuchtigkeit, desto größer ist die Rauchentwicklung während des Feuerwerks. Was uns allerdings vor eine echte logistische Aufgabe stellen würde, wäre, all’ unser Material bei Regen wieder einpacken zu müssen.“ Es kam, wie es kommen musste: Das Feuerwerk fiel aus.