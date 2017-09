Weinstadt Verkehrssituation falsch gedeutet: 6000 Euro Schaden

Eine 76-jährige Mercedes-Fahrerin war in Richtung Poststraße unterwegs, als sie an einer Engstelle anhalten musste, um einen entgegenkommenden Pkw vorbeizulassen. Als sie wieder anfahren wollte, fuhr eine ebenfalls 76-Jährige mit ihrem VW am Mercedes vorbei. Es kam zum Zusammenstoß. Die VW-Lenkerin war davon ausgegangen, dass der Mercedes am rechten Fahrbahnrand geparkt war.

Bei dem Unfall entstand Schaden von circa 6000 Euro.