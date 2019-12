Weinstadt Volksbank: Gibt es bald mobile Filialen?

Die Frankfurter Volksbank und die Taunus Sparkassen teilen sich nach einem Bericht des Magazins „Stern“ 26 Standorte. Laut der Mainpost haben in diesem Jahr die Sparkasse Bad Neustadt und die Volksbank Raiffeisenbank Rhön-Grabfeld auf dem Gelände des Rhön-Klinikums eine gemeinsame Selbstbedienungsgeschäftsstelle aufgemacht. In Schönberg können Kunden der Sparkasse Nürnberg und der Laufer Raiffeisenbank seit 2016 am gleichen Geldautomaten kostenlos Geld abheben. Drei Beispiele, die zeigen, dass Kooperationen möglich sind, wenn die Verantwortlichen diese wollen.

Vor allem für ältere Kunden von entscheidender Bedeutung

Auch Marlies Lange vom Waiblinger Kreisverband des Sozialverbands VdK stellt genau diese Frage, weil diese vor allem für ältere Kunden, die nicht mehr so mobil sind, von entscheidender Bedeutung ist. „Es ist unglaublich, dass immer mehr Institutionen diejenigen vor den Kopf stoßen, die jahrzehntelang gerade ihnen die Treue hielten.“

Unsere Zeitung hat sowohl den Sprecher der Sparkasse Waiblingen als auch den Sprecher der Volksbank Stuttgart mit dieser Idee konfrontiert. In ihren schriftlichen Stellungnahmen gingen beide aber nicht darauf ein. Dabei liegt der Vorteil auf der Hand: Die hohen Betriebskosten könnten sich Sparkasse und Volksbank teilen. In Beinstein in der Rathausstraße hat die Sparkasse noch eine Selbstbedienungsfiliale mit einem Geldautomaten. Dürften hier Volksbank-Kunden auch abheben, hätten alle etwas davon. Umgekehrt könnte die Volksbank in Schnait der Sparkasse anbieten, sich die Räume und den Automaten zu teilen. Die Sparkasse hat ihre dortige Filiale bereits zum 30. November 2018 geschlossen.