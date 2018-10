Weinstadt Voller Einsatz für schnelleres Internet

Wo herrscht heute eine Unterversorgung? Welcher Bedarf ist morgen da? Das sind für Stadtwerke-Chef Thomas Meier und den städtischen Wirtschaftsförderer Karlheinz Heinisch die zwei entscheidenden Fragen. Aktuell ist vor allem das Internet im Südteil von Strümpfelbach noch ziemlich langsam mit Geschwindigkeiten von bis zu 16 Mbit pro Sekunde, manchmal auch nur von bis zu sechs Mbit. Ebenfalls lahm ist das Netz im Saffrichhof und auf dem Landgut Burg. „Gundelsbach und Baach sind seit letztem Jahr gut versorgt“, sagt Heinisch.

Die Region Stuttgart will den Ausbau mit der Telekom stemmen

Ganz von allein hat die Telekom die Internet-Infrastruktur dort freilich nicht ausgebaut: Weinstadt musste einen Zuschuss von 83 520 Euro zahlen. Damals gab es auch eine Interessengemeinschaft von Baacher und Gundelsbacher Bürgern, die für schnelleres Internet in ihren Orten protestierten. Im Moment ist die Lage eher ruhig. Das heißt aber nicht, dass die Stadt Weinstadt untätig ist, ganz im Gegenteil: Für 49 500 Euro haben die Weinstädter Stadtwerke auf Rechnung der Stadt einen Masterplan erstellt, dessen Kosten vom Bund komplett übernommen werden – und der genau festlegt, wie eine bessere Versorgung aufgebaut werden kann.

Partner dafür könnte die Telekom sein. Die Wirtschaftsförderung der Region Stuttgart hat zusammen mit den Landkreisen und der Landeshauptstadt mit dem Konzern vorverhandelt – und nun liegt eine Absichtserklärung vor, laut der bis 2030 satte 90 Prozent der privaten Haushalte mit dem Glasfasernetz verbunden sein sollen. Entscheidend sind dann freilich die Verhandlungen mit jeder einzelnen Kommune, die in Weinstadt bis dato noch nicht stattgefunden haben. Vor der Kooperationserklärung hatten die Landkreise der Region noch vorgehabt, auf eigene Kosten Zubringer-Datenautobahnen zu errichten, die quasi das Rückgrat (auf Englisch: Backbone) des neuen Hochgeschwindigkeitsinternets geworden wären. Von diesem Plan rückten dann alle Beteiligten wieder ab, was nicht überall gut ankam – denn mit der Telekom haben die Kommunen nicht nur gute Erfahrungen.

Hohe Geschwindigkeiten teilweise nicht realistisch

Nehmen wir das Beispiel Weinstadt: In den Jahren 2012/2013 kamen örtliche Unternehmen auf die Stadt zu und verlangten schnelleres Internet. Weil ohne Fördergeldzahlung zunächst weder Telekom noch andere bereit waren, hier zu investieren, wurden die Stadtwerke beauftragt. „Wir waren letztlich kurz vor dem Baubeschluss“, erinnert sich Geschäftsführer Thomas Meier. Dann meldete sich plötzlich die Telekom und sagte, dass sie doch zur Investition in die Infrastruktur bereit sei. Durch solche Vorkommnisse entsteht bei Kommunen der Eindruck, dass der Konzern erst dann Angebote abgibt, wenn er merkt, dass andere tatsächlich ein Geschäft machen könnten. Thomas Meier sieht deshalb auch den grundsätzlichen Fehler in Deutschland darin, dass der Ausbau der Internet-Infrastruktur vorrangig von Konzernen betrieben wird. „Man hat es einfach dem Markt überlassen, und dadurch stehen wir da, wo wir stehen.“

Nun steht Weinstadt an sich nicht schlecht da. Die meisten Haushalte erhalten bis zu 50 oder bis zu 100 Mbit pro Sekunde, sei es nun von der Telekom oder einem Anbieter wie Unitymedia, der seine Kunden übers Kabelnetz mit schnellem Internet versorgt. Das heißt übrigens nicht, dass jeder Kunde auch tatsächlich die vollen 50 oder 100 Mbit pro Sekunde bekommt. Das Zauberwort heißt hier „bis zu“, es sichert die Anbieter rechtlich ab. Je mehr Haushalte sich einen Anschluss teilen und je intensiver die Bewohner das Netz gleichzeitig nutzen, umso langsamer wird es. Heißt: Nachts um 4 Uhr sind die hohen Geschwindigkeiten realistisch, aber nicht mittags.

Stadtwerke Chef Thomas Meier optimistisch

Karlheinz Heinisch und Thomas Meier arbeiten deshalb daran, dass in Weinstadt mehr Glasfaser verlegt wird. Denn nur diese Technologie ermöglicht es, immer höhere Geschwindigkeiten beim Hoch- und Herunterladen von Inhalten anzubieten. „Mit Glasfaser haben wir ziemlich Luft nach oben“, sagt Thomas Meier. Bislang muss auch in Weinstadt noch zu oft auf die FttC-Technik gesetzt werden, bei der nur zum Teil Glasfaserleitungen eingesetzt werden – und auf dem letzten Stück bis zum Kunden noch die klassischen Kupferkabel zum Zug kommen. Trotz all der bevorstehenden Arbeit gibt sich Meier optimistisch. „Es geht vorwärts.“