Weinstadt Vorfahrt missachtet - gegen Wand geschleudert

Weinstadt.

Zum Glück unverletzt sind zwei Autofahrer bei einem heftigen Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am späten Donnerstagabend in der Stuttgarter Straße in Beutelsbach geblieben. Ein 24-Jähriger wollte um 23.14 Uhr von der Poststraße kommend die Stuttgarter Straße in Richtung Schönefeldstraße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 59-Jährigen, der mit seinem Mercedes in der Stuttgarter Straße in Richtung Schnait unterwegs war.