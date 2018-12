Weinstadt Wasser im Rewe Markt

Am Montagabend kurz nach 22 Uhr musste die Feuerwehr in Weinstadt-Beutelsbach zum Rewe Markt in der Daimlerstrasse ausruecken. Offenbar war Wasser in das Gebäude gekommen. Mit einer Drehleiter wurde das Dach von oben begutachtet. Im Inneren des Marktes wurde das Wasser mit Wassersaugern abgesaugt.

Warum der Wassereintritt im Gebaeude war, ist aktuell nicht bekannt. Allerdings regnete es am Montag den ganzen Tag sehr stark.