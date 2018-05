Weinstadt Wein & Walk in Großheppach

Die Großheppacher Weinfreunde e.V. veranstalten auch dieses Jahr die Weinwanderung Wein & Walk in den Großheppacher Weinbergen am 12. und 13. Mai. Wein genau dort probieren, wo er gewachsen ist, mitten in den schönen Weinbergen von Weinstadt-Großheppach an fünf Probeständen.

Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie. Sie können noch am Sonntag mitwandern, Weitere Informationen gibt's hier .