Weinstadt Weinfly soll Sommerdrink 2020 werden

Weinstadt/Fellbach.

Sie sind in Clubs, Tennisvereinen, Supermärkten und auf Messen präsent – und wollen weiter wachsen: Max Plessing (27) und Maximilian Koch (26) möchten mit ihrem Getränk „Weinfly“ deutschlandweit durchstarten. Die beiden Jungunternehmer aus dem Remstal verkaufen ein Produkt, das weder ein klassischer Wein noch ein klassischer Energydrink ist. „The first wine with energy“ steht auf den 0,2-Liter-Flaschen, zu Deutsch „Der erste Wein mit Energie“. Am 7. November 2019 startete offiziell der Verkauf, was kein Zufall war, schließlich ist „0711“ die Vorwahl von Stuttgart. Dort sind die beiden Firmengründer auch vom 24. Januar bis 26. Januar auf der „0711 Spirits“ präsent, einer Messe für Spirituosen in der Landeshauptstadt mit mehr als 80 Ausstellern. „Messen sind immer toll – egal wie fertig wir sind“, sagt Max Plessing. Wir haben den Beutelsbacher und seinen Mitstreiter aus Fellbach gefragt, was sich in den vergangenen Monaten getan hat – und welche Ziele sie erreichen wollen.