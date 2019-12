Weinstadt Weingut Klopfer im Rotwein-Olymp

Die Sortenvielfalt, die Württemberg bislang auszeichnet, hält er für bedenklich. Um sich als Weinbaugebiet zu profilieren, müsse es für bestimmte Sorten stehen. Bei den Klopfers ist dies bei den Roten der Lemberger vom „Kleinheppacher Greiner“, direkt unter dem Kleinheppacher Kopf, und der Spätburgunder. Für die Weißen stehen außer dem Riesling Weiß- und Grauburgunder aus dem „Steingrüble“.

Für Christoph Klopfer sind zwei Weinführer von Gewicht, der Eichelmann und der Weinguide Vinum. Für den Gault&Millau hat er keine Weine mehr eingereicht und ist deshalb aus der Wertung gefallen. Wie groß der Nutzen – oder Schaden – die Weinführer von Eichelmann und Vinum bis zum Falstaff für die Weingüter ist, kann er nicht abschätzen. Er ist jedoch überzeugt, dass sie vor allem von den Kolleginnen und Kollegen intensiv gelesen werden. Er gibt aber zu, dass auch er vor den Veröffentlichungen auf einen halben oder ganzen Stern oder Traube mehr hofft. Mit der Auszeichnung als „Beste Rotwein-Kollektion“ habe er jedoch nicht gerechnet.

„Bestechend harmonisch im Mund, fruchtbetont, sehr lang“

Der Lemberger vom Kleinheppacher Greiner hat die Eichelmann-Verkoster dermaßen entzückt, dass sie ihn zwei Jahre hintereinander mit der Bestnote kürten. Grund genug, das Weingut 2020 für die „Beste Rotwein-Kollektion“ auszuzeichnen, denn auch der Spätburgunder vom Großheppacher Steingrüble („Frische und Reintönigkeit“) wie auch die Cuvée „Modus K“ („bestechend harmonisch im Mund, fruchtbetont, sehr lang“) heimsen Bestnoten ein. Der „Modus K“ ist die beste deutsche Cuvée, gefolgt vom „Ypsilon“ von Haidle und der „Triologie“ vom Korber Weingut Zimmerle.

Vier Sterne in der Gesamtwertung sind dem Eichelmann die Klopfers wert. Das Weingut gehört damit in Württemberg zu der übersichtlichen Schar von 17 Spitzenweingütern mit vier und mehr Sternen. Im Vinum schnitt Klopfer mit zweieinhalb Sternen nicht so gut ab. Allerdings outen sich auch deren Autoren als Fans des „feinfühligen und unaufgeregten Weinstils“, was sie an den beiden Spitzenweinen festmachen: die „femine Finesse beim Spätburgunder Steingrüble“ und die „subtil pflanzlich unterlegte Frucht beim Modus K“.