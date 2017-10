Weinstadt Weinhandel im Wandel

Werner Kuhnle freut sich jedes Mal, wenn einer seiner treuen Kunden in Strümpfelbach vorfährt und seinen Trollingervorrat für die nächsten Wochen und Monate in den Kofferraum lädt. Sie werden seltener. Immer häufiger tauchen „Eventkunden“ auf, wie Daniel Kuhnle sie nennt. Sie kaufen Wein nicht kistenweise, sondern nehmen zwei, drei Flaschen für besondere Anlässe mit. Schon mangels eines Weinkellers kaufen viele Kunden nicht mehr auf Vorrat ein. Für die Weingüter ist folglich der Aufwand der Direktvermarktung größer denn je.

Zehn Prozent über Lebensmitteleinzelhandel

Laut einer aktuellen Untersuchung der Hochschule Geisenheim verkaufen Weingüter deutschlandweit noch immer fast die Hälfte des Weins (48 Prozent) ab Hof. Über den Lebensmitteleinzelhandel laufen lediglich zehn Prozent – jedoch mit steigender Tendenz. Genossenschaften verkaufen hingegen weit mehr in den Supermärkten.

Warum verkaufen jetzt auch renommierte Weingüter ihre Produkte im Supermarkt?

Weingüter haben einst den Verkauf im Lebensmitteleinzelhandel gemieden und vorzugsweise ihre Produkte direkt ab Hof vermarktet oder über den Fachhandel und in der Gastronomie vertrieben. Dafür sprachen schon die höheren Erlöse beim Ab-Hof-Verkauf, bei dem die Handelsspanne wegfällt. Inzwischen sind selbst renommierte Remstäler Weingüter im großen Stil in Supermärkten mit gut sortierten Weinsortimenten anzutreffen. „Es ist schon gut, dass wir beim Lebensmittelhandel vertreten sind“, sagt Werner Kuhnle über diesen einst eher verpönten Vertriebsweg. Vor allem selbstständige Edeka- und Rewe-Händler setzen auf gute Weintheken.

Höherer Absatz und geringere Preise

Claus Mannschreck, der Chef der Remstalkellerei, sieht in den Weingütern eine starke Konkurrenz im Lebensmitteleinzelhandel aufkommen, über den die Genossenschaften fast die Hälfte ihrer Weine absetzen. Hatten früher Genossenschaftsweine in den Supermärkten oft ein regionales Alleinstellungsmerkmal, drohen sie heute in einem Weinbaugebiet wie diesem in der Menge des Angebots von Remstäler Weingütern unterzugehen. Laut der Geisenheimer Studie erwarten deutschlandweit Genossenschaft zwar einen höheren Absatz über Supermärkte und Discounter, doch aufgrund der knallharten Einkaufspolitik der Lebensmittelkonzerne auch zu geringeren Preisen.

Welche Bedeutung hat eine gute Weinabteilung für den Lebensmitteleinzelhandel?

Rund 1100 Sorten Wein hat der Edeka-Markt Reichert in Endersbach im Sortiment. Für Dietmar Reichert hat die Weinabteilung die gleiche Bedeutung wie die Frischabteilung. Wein sei in einer Weinregion wie dieser ein Lebensmittel wie Bier in Bayern und habe einen entsprechend hohen Stellenwert. Inzwischen kommen auch Weingüter auf Reichert zu. Früher taten sie es nicht aus Rücksicht auf die Gastronomie, die es nicht gerne sah, wenn die Weine, die die Wirte ausschenkten, im Laden um die Ecke auch zu haben waren – und das deutlich günstiger. Der Anteil ausländischer Weine ist bei Reichert geringer als im Bundesdurchschnitt, wo immerhin 55 Prozent der getrunkenen Weine aus Italien, Frankreich und Übersee stammen. Welche Weine es in sein Sortiment schaffen, entscheidet Dietmar Reichert mit seinem Weinberater Mirko Eich.

Weshalb verkaufen Weingüter lieber ab Hof als im Handel?

„Wir haben einen relativ stabilen Ab-Hof-Verkauf“, sagt David Siegloch, der mit seinem Bruder Markus das Weingut Siegloch in Winnenden betreibt. „Das ist uns der liebste Absatzweg.“ Schon allein wegen der Kundenkontakte, die das Weingut mit Veranstaltungen ebenso pflegt, wie das unkonventionelle und freche Marketing mit Weinen mit Namen wie „Trinkhilfe – Spaß, Freude, geiler Stoff“ oder „Sandhase“. Bis auf einige wenige Lebensmittelgeschäfte in der näheren Umgebung mit gut sortierten Weinabteilungen meiden die Sieglochs beim Vertrieb eher Supermärkte. Doch am Handel führt mehr denn je kein Weg vorbei, weist Ulrich-M. Breutner, Vorstandssprecher der Werbegemeinschaft Württemberger Weingärtnergenossenschaften, auf den seit Jahren sinkenden Ab-Hof-Absatz und Vertrieb über Fachhandel und Gastronomie hin (siehe: „Supermarkt wird zum Fachhandel“).

Wie stehen die Chancen der Württemberger Weingüter im Export?

Ist der Export eine Alternative? Die Fellbacher Weingärtner und Werner Kuhnle haben Weine bei der „Asian Wine Trophy“ angestellt, mit über 4000 angemeldeten Weinen der wichtigste Weinwettbewerb Asiens. Seine sechs Goldmedaillen könnten der Türöffner für den Export sein, hofft Werner Kuhnle auf einen Importeur, der durch den Wettbewerb auf das Strümpfelbacher Weingut aufmerksam wird. Bisher jedenfalls haben die Kuhnles keinen Kontakt mit Asien oder den USA. Das Stettener Weingut Beurer hat den Sprung über den Atlantik geschafft. Sein Riesling wird regelmäßig in der New York Times gewürdigt. Und nicht nur der. „Die Winebars in New York sind unsere größten Abnehmer“, sagte Jochen Beurer über den begehrten Trollinger.

Auf dem heimischen Markt behaupten

David Siegloch nennt Export „ein spannendes Thema“, bleibt aber skeptisch. „Man muss den richtigen Importeur finden.“ Für den Werbemann Ulrich-M. Breutner hingegen ist Export allenfalls ein exotisches Thema. Die württembergischen Weingenossenschaften hätten genügend zu tun, sich auf dem heimischen Markt zu behaupten, und eine noch größere Aufgabe vor sich, die Chancen im deutschen Markt besser zu nutzen. Berlin liegt für Beutner deshalb einfach näher als New York. Wer dennoch den Versuch wagt, müsse mit einem Riesenaufwand rechnen und benötige einen langen Atem.