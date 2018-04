Weinstadt Weinstadt-Weindorf eröffnet

Weinstadt.

„Weise können wir nächste Woche wieder sein, heute wollen wir lustig sein“: Mit diesen Worten hat Oberbürgermeister Michael Scharmann am Freitagabend das Weinstadt-Weindorf am Beutelsbacher Marktplatz eröffnet. Natürlich unter dem Beisein der Weinstädter Weinhoheiten und der württembergischen Weinprinzessin.

Was 1994 in Benzach unter dem Titel „Leistungsschau“ begann, hat sich im Remstal längst zum ersten großen Fest der Freiluftsaison gemausert. Das Weinstadt-Weindorf feiert in diesem Jahr seinen 25. Geburtstag – und wird dabei immer noch von den heimischen Wengertern selbst organisiert. Die Weingüter Ellwanger, Klopfer, Kuhnle, Mayer, Schwegler, Wilhelm und Zimmerle sowie die Remstalkellerei bieten mehr als 200 Weine der aktuellen Jahrgänge an, dazu servieren die Weinstube Muz, der Landgasthof zum Löwen, die Weinstube Anker, der Weinkeller Schäfergässle und das Incontro die Speisen. Angst vor Regen muss übrigens kein Besucher haben, schließlich ist das Weindorf mit seinen einzelnen Ständen überdacht.