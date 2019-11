Weinstadt Weinstädter Wasser soll teurer werden

Geschäftsführer Thomas hat in der jüngsten Sitzung des Betriebsausschusses der Stadt Weinstadt erläutert, dass auch Haushalte, die wenig Wasser verbrauchen, die Stadtwerke Geld kosten. Zwar zahlen die Weinstädter derzeit nicht die niedrigste Grundgebühr, aber es gibt im Vergleich dennoch Luft nach oben. In Backnang sind 158,52 Euro fällig, in Murrhardt 105,24 Euro, in Schorndorf 96,12 Euro und in Berglen 88,34 Euro. Stadtwerke-Chef Thomas Meier kündigte an, bei der übernächsten Preiserhöhung auch die Grundgebühr anzuheben.

Was die jetzige Beitragsanhebung bedeutet, hat Meier für einen durchschnittlichen Vier-Personen-Haushalt in Weinstadt vorgerechnet. Auf diesen komme eine monatliche Mehrbelastung von 0,77 Euro zu (inklusive sieben Prozent Mehrwertsteuer), was einer Kostensteigerung von 2,2 Prozent entsprechen würde. Meier betonte, dass beim Vergleich der Kommunen nicht nur der Preis für die Kunden berücksichtigt werden muss, sondern auch, welche Kosten die Anbieter eigentlich haben. Weinstadt hat ein vergleichsweise langes Netz, weil es fünf Ortsteile hat. Meier nannte keine Namen und keine konkreten Zahlen, verwies aber darauf, dass es Kommunen gebe, die bezogen auf die gleiche Netzlänge die doppelte Abgabe verlangen. Heißt: Für einen Kilometer Wasserleitung wird viel mehr Geld fällig. Der Geschäftsführer versprach, die konkreten Vergleiche zumindest den Stadträten zugänglich zu machen.

CDU-Fraktionschef Ulrich Witzlinger trieb die Sorge um, dass die Stadtwerke auch von der Ausbreitung der Quagga-Muscheln betroffen sind. Diese kleinen Muscheln, die ursprünglich aus Zuflüssen des Schwarzen Meers stammen, haben sich im Bodensee stark vermehrt – und bereiten den Wasserversorgern nun Probleme. Stadtwerke-Chef Meier versicherte daraufhin, dass Weinstadt kein Bodenseewasser beziehe.