Weinstadt Weinstädter will mit Cannabis aus Israel Geld verdienen

Den genauen Namen des Partners aus Israel will Oskar Sarak nicht nennen. Nur so viel: Es handelt sich um ein Kibbuz bei Tel Aviv, worunter in Israel eine ländliche Siedlung mit basisdemokratischen Strukturen verstanden wird. Nach Angaben von Oskar Sarak kann das Kibbuz derzeit nicht genug produzieren, um den Jahresbedarf von Lexamed zu stillen. 1,4 Tonnen Cannabisblüten benötigt seine Firma derzeit pro Jahr, dazu kämen 12 000 Flaschen Cannabisöl mit je 30 Milliliter Inhalt. Vor allem auf das Öl setzt Oskar Sarak seine Hoffnung, da viele Ärzte beim Verschreiben von getrockneten Cannabisblüten an Schmerzpatienten noch Hemmungen haben. Die Blüten werden schließlich geraucht, belasten also die Lunge.