Weinstadt Weiterer Holzstapel-Brand

In der Nacht zum Sonntag brannten wieder zwei Holzstapel. Kurz vor 4 Uhr rückte die örtliche Feuerwehr aus, nachdem ein Feuer in der Weinstraße bei Schnait in Richtung Manolzweiler gemeldet wurde. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Stapel bereits komplett in Flammen. Der Schaden beläuft sich hier auf rund 300 Euro.

Am Sonntag hatten wir bereits berichtet, dass in den Morgenstunden ein Holzstapel in einem Gartengrundstück in der Steigstraße in Fellbach gebrannt hatte.