Weinstadt Wie Lebensmittelmärkte mit der Corona-Krise umgehen

Auch wirtschaftlich mache sich die Pandemie bemerkbar. „Gegenüber vorher haben wir mehr Umsatz“, sagt er. „Aber es schwankt von Tag zu Tag.“ So wirklich einstellen könne man sich auf das Kaufverhalten der Kunden nicht. Während an einem Tag viel Brot nachgefragt werde, nehme die Nachfrage am nächsten Tag rasant ab und steige am darauffolgenden Tag wieder.

„Die Warenbeschaffung hat sich langsam wieder eingespielt“

Ähnlich ergeht es Rocco Capurso, dem Inhaber des deutlich größeren Remstalmarkts Mack in Endersbach. „Die Warenbeschaffung hat sich langsam wieder eingespielt“, sagt er. Wie alle anderen Geschäfte seien auch die Supermärkte und die Großlager von der Corona-Krise überrascht worden. „Es hatten alle das gleiche Problem, dass sie nicht nachkamen mit der Produktion“, sagt er. Deshalb sei es ein großer Pluspunkt, dass er viele seiner Produkte aus der Region beziehe: „Regionales vor Ort ist von Vorteil, weil die Landwirte flexibler sind.“

Der ganz große Andrang zu Beginn der Pandemie sei um: „Die erste Welle, die ganz große in den ersten drei Wochen, ist durch“, sagt er. „Es hat sich nicht normalisiert, es hat sich aber besser verteilt. Wir schwimmen immer noch auf der zweiten Welle.“

In dem 150-Mann-Betrieb wird in zwei Gruppen gearbeitet. Der Sitzbereich wurde geschlossen. „Wir haben das Möglichste gemacht, um unsere Mitarbeiter zu schützen, und haben auch keine Kosten gescheut“, sagt der Inhaber des Remstalmarkts. Das Personal habe eine Extraeinweisung erhalten, wie es sich zu verhalten hat. Der Laden werde laufend desinfiziert, die Toiletten stündlich gereinigt, und für die Desinfektion der Einkaufswagengriffe stehen Tücher bereit. Um große Menschenansammlungen im Mack zu vermeiden, hat der Inhaber Sicherheitspersonal eingestellt. Sie stehen an der Tür und begrenzen den Einlass in den Laden. Ob die Kunden mit dieser Regelung einverstanden sind? Es gab sehr positive Rückmeldungen, sagt der Inhaber. „Es ist wichtig, dass man ein gutes Gefühl hat beim Einkaufen und sich sicher fühlt.“

Apropos Sicherheit. Wie fühlen sich Einkäufer, wenn der Vordermann den vorgegebenen Sicherheitsabstand nicht einhält? Im Remstalmarkt werden die Kunden bereits beim Hineingehen darauf aufmerksam gemacht, dass sie mit einem Einkaufswagen den Laden betreten, sagt Capurso. So wird versucht zu verhindern, dass Menschen sich an der Ferse kleben.

Wenn sich jemand dennoch nicht an den Sicherheitsabstand hält, dann können die Gäste sich jederzeit an das Personal wenden, sagt er. Wer aber für sein Verhalten kritisiert wird, fühlt sich häufig auf den Schlips getreten: „Wenn ein Mitarbeiter darauf aufmerksam macht, wird er sofort als unfreundlich betitelt“, sagt Capurso.