Weinstadt Wohnhäuser für den Schönbühl

Rund ein Hektar soll bebaut werden

Hilfreich bei einer Antwort ist ein Blick in die Sitzungsvorlage für jene Gemeinderatssitzung, die eigentlich am Donnerstag, 19. März, stattfinden sollte. Die wurde zwar wegen der Corona-Krise abgesagt, aber an der Marschrichtung der Stadt hat sich nichts geändert. Vom Büro Baldauf wurden vier städtebauliche Konzepte erarbeitet, die laut der Stadtverwaltung eine verträgliche Erweiterung der Wohngebäude vom Saffrichhof auf dem südlichen Teil der Schönbühlfläche vorsehen. Diese Varianten umfassen zwischen neun und 14 neue Wohnhäuser mit je maximal zwei Wohneinheiten. Erlaubt sein sollen maximal zwei Vollgeschosse, plus ein Dachgeschoss mit begrünten Flachdächern. So will die Verwaltung gewährleisten, dass sich das Verkehrsaufkommen im Vergleich zu Zeiten des Jugendheims nicht erhöht. Gebaut werden soll auf einem rund einen Hektar großen Areal. Der restliche Bereich des Bebauungsplans, der rund 6,5 Hektar umfasst, soll nur Flächen enthalten, die nicht bebaut werden dürfen beziehungsweise Grünflächen sein sollen. Geklärt werden muss dabei auch, welche der derzeitigen Gebäude abgerissen werden und welche nicht.

Der Schönbühl blickt insgesamt auf eine bewegte Geschichte zurück. Von 1866 bis Ende 2002 lebten in dem Heim schwer erziehbare männliche Jugendliche. Als der Schönbühl Ende 2002 aus Kostengründen geschlossen wurde, lebten dort nur noch rund 40 Jugendliche. Seither lag das ehemalige Jugendheim brach. 2014 kaufte der Unternehmer Thomas Barth das Areal dem Kommunalverband für Jugend und Soziales ab. Barths bisherige Pläne zur Neubebauung des Jugendheimareals scheiterten bisher allesamt. Nun geht die Stadt mit einer eigenen Planung an die Öffentlichkeit, von der Eigentümer Barth sagt, dass sie mit ihm nicht abgestimmt worden sei.