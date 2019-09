Weinstadt Württemberger Wein wird wieder gut - und teurer

Weinstadt.

Württemberger Wein soll in diesem Jahr zwar eine sehr gute Qualität erreichen, er wird allerdings nach Angaben der württembergischen Weinbauern auch ein wenig teurer. Die Weingärtner müssten zumindest einen Teil der Kosten für Düngemittel und Mitarbeiter, für Flaschen, Heizung und Strom an den Kunden weitergeben. Deshalb rechnet der Weinbauverband mit höheren Preisen von etwa 15 Cent je Flasche Wein. Der Markt sei allerdings hart umkämpft, sagte Weinpräsident Hermann Hohl am Montag in Weinstadt (Rems-Murr-Kreis). Er geht davon aus, dass diese Preissteigerung noch zu vermitteln sei.