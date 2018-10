Weinstadt:

Beim Zusammenstoß zweier Autos sind am Montagnachmittag (22.10.) ein 81 Jahre alter Audi-Lenker und seine 82-Jährige Beifahrerin leicht verletzt worden. Der Senior fuhr um 14:00 Uhr die Landesstraße 1201 von Strümpfelbach kommend in Richtung Endersbach. Von der Einmündung der Strümpfelbacher Straße war eine 74 Jahre alte VW-Lenkerin in die Landesstraße in Richtung Strümpfelbach eingefahren und hatte die Vorfahrt des Audi-Lenkers missachtet. Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. An den Fahrzeugen war ein Sachschaden von circa 9.000 Euro entstanden, sie mussten abgeschleppt werden.