Weissach im Tal 1500 Liter Heizöl ausgelaufen

In einem Vorklärbecken wurde das ausgelaufene Heizöl abgefangen. Das Schmutzwasser wurde in einem Tankwagen gesichert. Die Feuerwehr war mit Fachleuten der Umweltbehörde des Landratsamtes im Einsatz. Deren Einschätzungen nach können in den nächsten Tagen weitere Geruchsbelästigungen entlang der betroffenen Kanalisation auftreten. Der Schaden am Wohngebäude ist derzeit noch unklar. Nach ersten Informationen von Fachleuten des Landratsamtes Rems-Murr sind jedoch keine gravierenden Umweltschäden zu erwarten.