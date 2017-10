Weissach im Tal-Bruch Vorsicht Gift - Hund musste eingeschläfert werden

Weissach im Tal-Bruch.

Wie erst jetzt bekannt wurde, fraß eine Terrier-Hündin bereits am Dienstagnachmittag (26.09.) beim Gassigehen auf dem Feldweg in Verlängerung der Straße In den Bubwiesen einen leberwurstartigen Gegenstand, in dem sich wohl rote Körnchen befanden. Die Hündin erlitt in den darauffolgenden Tagen Darmblutungen und musste, trotz tierärztlicher Behandlung, am Wochenende eingeschläfert werden.