Weissach im Tal Holzhütte abgebrannt

Weissach im Tal.

In Weissach im Tal ist am Sonntagabend (13.01.) eine Holzhütte abgebrannt. Die Feuerwehr war gegen 18.30 Uhr mit 30 Einsatzkräften in die Verlängerung des Aichholzhofweges ausgerückt, konnte aber nicht vermeiden, dass die Scheune komplett zerstört wurde.