Weissach im Tal Leichtverletzter bei Auffahrunfall

Weissach im Tal.

Ein 67-jähriger Autofahrer hat sich am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen zugezogen. Dieser Mercedes-Fahrer stand gegen 16.30 Uhr in der Welzheimer Straße an einer roten Ampel, als eine 57-jährige Opel-Fahrerin das stehende Auto nicht wahrnahm und auf das Heck des Mercedes auffuhr.