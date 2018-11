Weissach im Tal Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Wie die Polizei mitteilte, war ein 71-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit seinem Honda von Sachsenweiler in Richtung Unterdresselhof unterwegs. Beim Linksabbiegen an einer Einmündung stieß er mit dem entgegenkommenden Radfahrer zusammen. Ein Rettungshubschrauber brachte den schwer verletzten 59-Jährigen in eine Klinik.