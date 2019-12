Weissach im Tal Unfall: Zwei Autos zusammengestoßen

Weissach im Tal. In der Beethovenstraße in Weissach im Tal hat es am Mittwochabend, 11. Dezember, gegen 19.30 Uhr einen Unfall gegeben. Zwei Autos sind zusammengestoßen. Laut Angaben der Polizei war der 59-Jährige Unfallversursacher in der Beethovenstraße bergab unterwegs und kam auf die Gegenspur. Die ihm mit ihrem Auto entgegenkommende 57-Jährige versuchte noch vergeblich, ihm auszuweichen. Der 59-Jährige wurde beim Unfall verletzt und an der Unfallstelle von einem Notarzt und Rettungskräften erstversorgt, bevor er anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Weil beim ihm der Verdacht einer alkoholischen Beeinflussung bestand, wurde eine Blutuntersuchung veranlasst und sein Führerschein einbehalten. An den beiden Unfallautos, die auch abgeschleppt wurden, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 12000 Euro. Der Rettungsdienst als auch die Feuerwehr war beim Unfall jeweils mit 9 Einsatzkräften im Einsatz.