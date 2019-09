Weiterhin hohe Giftstoff-Konzentration Plüderhäuser Badesee bleibt gesperrt

Plüderhausen.

Das Badeverbot für den Plüderhäuser Badesee bleibt bis auf Weiteres in Kraft. Wie das Gesundheitsamt des Rems-Murr-Kreises am Donnerstag in einer Pressemitteilung informierte, sind am Dienstag, 3. September, erneut Wasserproben aus verschiedenen See-Bereichen genommen worden. Die Untersuchung ergab demnach, dass die Belastung durch Blaualgen (Cyanobakterien) weiterhin besteht: „Gerade im Nichtschwimmerbereich ist die Belastung in hoher Konzentration vorhanden.“ Daher besteht aus Sicht des Gesundheitsamts weiterhin eine Gesundheitsgefährdung und deswegen müsse „zum Schutz der Bevölkerung“ das Badeverbot aufrechterhalten werden. Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Zwar kann es je nach Wetterlage und Windrichtung zu Veränderungen der Blaualgenbelastung an der Wasseroberfläche in verschiedenen Bereichen des Badesees kommen, es ist jedoch nicht auszuschließen, dass die Belastung an bestimmten Stellen in gefährlich hoher Konzentration auftreten kann.“