"Welcome to Europe" 19-Jährige aus Alfdorf gewinnt Songwettbewerb im Europapark

Vor ihrem Auftritt war sie extrem nervös

Auf den Wettbewerb kam sie durch Fabian Buch, der gemeinsam mit ihr das Lied „Mach die Augen auf“ schrieb. Er begann seine Musikkarriere auch durch „Welcome to Europe“ und der kurzlebigen Musiksendung „Keep your Light shining“ auf ProSieben. Fabian Buch schlug sie bei den Verantwortlichen vor. Diese wählten sie gemeinsam mit vier anderen Kandidaten, von denen zwei weitere ebenfalls aus dem Rems-Murr-Kreis stammen, für das Finale aus. Vor ihrem großen Auftritt im Europa-Park-Dome war Tina Schlechter extrem nervös; unter anderem auch, da das ihr erster Auftritt mit einer Gitarre war. Sie sagt aber: „Es hat Spaß gemacht, vor dem Publikum zu singen.“

Die jugendlichen Teilnehmer, die zwischen 13 und 22 Jahre alt waren, sangen vor rund 2500 Schülern. Diese entschieden gemeinsam mit einer Fachjury über den Gewinner. Dadurch herrschte zwischen den Teilnehmern natürlich auch ein gewisser Konkurrenzdruck. Tina spricht zwar von einem „coolen Umfeld“ und erzählt, dass sie sich gegenseitig unterstützt haben und niemandem etwas Böses wünschten. Sie gibt aber auch zu: „Man vergleicht sich untereinander.“

Nun arbeitet Tina Schlechter an einer EP

Nach ihrem Gewinn verbringt Tina Schlechter erst mal viel Zeit im Studio. Sie arbeitet an einer EP, einem Mini-Album mit nur wenigen Liedern. Mit dieser will sie sich bei Plattenfirmen um einen Plattenvertrag bewerben, um dann ein richtiges Album zu produzieren. Ziel ist es, Berufsmusikerin zu werden: „Ich möchte davon leben können. Berühmt werden muss ich nicht unbedingt“, erklärt sie. Vor allem spielt sie sehr gerne live, denn dort „ist man näher am Publikum dran“ und bekommt gleich Feedback. Ihre Eltern unterstützen sie in ihren Berufsplänen. Laut Tina Schlechter hätten sie auch gar keine andere Wahl. Ihr Vater sagt ihr immer: „Das Wichtigste ist, Spaß zu haben.“ Ihren Eltern ist lediglich wichtig, dass sie einen Plan B hat. Den hat sie in Form des Konditorberufes.

Musikalisch plant sie, ähnliche Musik zu machen wie „Mach die Augen auf“: balladenähnliche Lieder auf Deutsch, sehr gerne auch in Akustik-Version. Ihr Vorbild ist dabei aktuell vor allem die deutsche Sängerin Sarah Connor, aber auch große Künstlerinnen wie Whitney Houston, an denen sie fasziniert, was diese alles mit ihrer Stimme machen können.

Wer Tina Schlechter live sehen und hören will, kann an diesem Samstag, 31. August, beim Straßenfest in Alfdorf, ab 18 Uhr, vorbeikommen. Dort wird sie ihren großen Leidenschaften nachgehen: singen und ihr Publikum begeistern.