Wellness im Markgräflerland Bad Krozingen: Körper und Seele regenerieren

Das Kurbad hat sich ganz dem Wohlergehen und der Fitness seiner Gäste verschrieben und bietet permanent abwechslungsreiche Wellness-Pauschalen für jeden Geschmack, mit Dauer zwischen einem Tag und drei Wochen und ab einem Preis von 251 Euro an. Wir stellen die attraktivsten Angebote vor.

Die drei beliebtesten Wellness-Pauschalen

Für alle Angebote gilt: Der Eintritt in die Vita Classica-Therme und Fahrten mit Bus und Bahn in der Region Schwarzwald sind für die Dauer des Aufenthaltes frei. Auf Ihrem Hotelzimmer erwartet Sie jeweils ein kuscheliger Bademantel und am Morgen ein reichhaltiges Frühstücksbuffet. Ihr Lieblingshotel können Sie – je nach Termin – aus mehreren Häusern wählen.

Die Pauschale „Wünsch dir was“ beinhaltet zwei Übernachtungen und ein Wellness-Paket. Zur Wahl stehen beispielsweise eine Detox-Rückenanwendung plus Gesichtsbehandlung, Cranio Vita plus Entspannungsmassage oder eine Abhyanga-Massage plus einer Seifenbürsten-Massage.

Die „Romantischen Verwöhntage“ richten sich an Paare. Enthalten ist eine Übernachtung, eine Flasche Winzersekt zur Begrüßung, ein Candlelight-Dinner, Fitness-Salat, Wellnesscocktail und eine etwa einstündige Aroma-Energie-Massage.

Beim „Wohlfühl-Sparangebot“ bekommt man eine der vier Übernachtungen geschenkt. Neben Vital Cocktail und Fitness-Salat genießen Sie folgende Wellness-Anwendungen: das Verwöhnprogramm à la Provence mit Oliven-Lavendel-Produkten oder mit Granatapfel-Produkten in Form eines pflegenden Ganzkörper-Peelings und einer Ganzkörper-Massage; eine Fußreflexzonen-Massage nach Marquardt und eine Öl-Entspannungsmassage.

Ein paar Wohlfühl-Tage hier in Südbaden – umgeben von der anregenden Weinbau-Landschaft – und der Alltag rückt in weite Ferne.

