Heute hatte ich ein energieaktives Tuch in meinem Kalender. Beim Öffnen der Tüte strömt mir ein sehr angenehmer Duft entgegen. Das etwas feuchte Tuch fühlt sich auf der Haut sehr erfrischend und reinigend an. Es hinterlässt ein schönes, sauberes Hautgefühl und einen dezenten Duft. Allerdings finde ich, dass dieser Artikel besser für eine kühlende Erfrischung an heißen Sommertagen geeignet wäre.