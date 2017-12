Einen Unterschied zu dem Badesalz aus Türchen 2 kann ich jetzt nicht wirklich feststellen. Das Salz löst sich im Wasser recht schnell auf. Dieses Mal habe ich zum Glück nicht ganz so viele Schürfwunden an den Beinen, die anfangen zu brennen. Aber erneut habe ich das Gefühl, dass meine Haut danach weicher und geschmeidiger ist. Von daher: Ein gelungener Badezusatz, wenn man an seine Wirkung glaubt.