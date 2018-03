Weltfrauentag Barbie als Power-Frau

Die Wahl fiel auf prominente Frauen aus Sport, Mode, Medien und Wirtschaft. Ein Vorbild kommt sogar aus Deutschland: Leyla Piedayesh, iranische Immigrantin und Gründerin des Berliner Modelabels lala Berlin.

"Als eine Marke, die das unbegrenzte Potenzial in Mädchen entfalten will, ehrt Barbie zum Weltfrauentag eine Vielzahl an weiblichen Vorbilder. Weil wir wissen, dass man nicht etwas sein kann, was man nicht sehen kann" erklärt dazu der Senior Vice President des Unternehmens, Lisa McKnight.

Die Vorbild-Barbies im Überblick:

Patty Jenkins, Filmemacherin, USA: Die erste Frau in der Geschichte, die mit einem Budget von über 100 Millionen Dollar den Kinohit "Wonder Woman" machte Chloe Kim, Snowboarderin, USA : Die jüngste Frau, die mit 17 Jahren jemals eine Goldmedaille im Snowboarding gewonnen hat Bindi Irwin, Naturaktivistin und Schauspielerin, Australien: Tochter des verstorbenen Dokumentarfilmers Steve Irwin und aktive Naturschützerin Nicola Adams, Boxerin, Großbritannien: Zweifache Goldmedaillengewinnerin, erfolgreichste weibliche Boxerin ihres Landes Çağla Kubat, Wind-Surferin, Türkei: Mitglied des Fenerbahçe Segel- und Windsurfing-Teams, gründete ihre eigene Windsurfing-Schule Hélène Darroze, Sterneköchin, Frankreich: Besitzt drei Restaurants und ist ausgezeichnet mit zwei Michelin-Sternen Hui Ruoqi, Volleyball-Spielerin, China: Kapitän der weiblichen Chinesischen Volleyball Nationalmannschaft und Gold-Medaillen-Gewinnerin Leyla Piedayesh, Designerin und Unternehmerin, Deutschland: iranische Immigrantin und Gründerin des Berliner Modelabels lala Berlin. Lorena Ochoa, Profi-Golferin, Mexico: Sportlerin, Mutter, Unternehmerin und Botschafterin für Golf in Mexiko Martyna Wojciechowska, Journalistin, Polen: TV-Moderatorin, Magazinredakteurin, Autorin, Regisseurin und die zweite polinische Frau, die die sieben Gipfel bestiegen hat Sara Gama, Fußballerin, Italien: Kapitän bei Juventus Turin, Mitglied des Bundesvorstandes und Präsidentin der Kommission zur Förderung des Frauenfußballs Xiaotong Guan, Schauspielerin, China: Botschafterin für den "World Life Day", eine gemeinsame Kampagne der Vereinten Nationen, dem internationalen Fund für Wildtiere und The Nature Conservancy Yuan Tan, Prima Ballerina, China: Prima ballerina und erste Tänzerin beim San Francisco Ballet and Gast Haupttänzerin am Hong Kong Ballet Vicky Martin Berrocal, Unternehmerin und Modedesignerin, Spanien: Führt die Kreativabteilung beim Modelabel Victoria Company



Zuvor hatte Mattel bereits eine Serie an Barbie-Puppen herausgebracht, die an historische weibliche Persönlichkeiten angelehnt sind, unter anderem an die Künstlerin Frida Kahlo oder Amelia Earhardt, die als erste Pilotin den Antlantik überquert hat. Auch die muslimische Säbel-Fechterin Ibtihaj Muhammad aus den USA hatte Barbie bereits 2017 mit einer eigenen Puppe geehrt.

Unter dem Hastag #MoreRoleModels kommentieren Nutzer in den sozialen Netzwerken die Aktion im Tenor sehr positiv. Barbie selbst feiert schon am 9. März ihren eigenen Geburstag: Dann wird sie stolze 59 Jahre alt.