Welzheim 1000 Bäume für den Welzheimer Wald

Welzheim.

Den Bäumen in Welzheimer Wald geht es nicht gut. Trotz der Regenfälle in den letzten Tagen und Wochen ist der Welzheimer Wald durch die Witterungsextreme in den letzten Jahren stark geschwächt. Die Stadt Welzheim will deshalb an der Initiative „1000 Bäume für 1000 Kommunen“ teilnehmen. Es sollen in diesem Jahr zusätzliche Baumarten im städtischen Wald gepflanzt werden, die dem wärmeren Wetter mit Trockenperioden besser gewachsen sind. Die zusätzlichen Mittel in Höhe von rund 5000 Euro werden im Haushalt 2020 veranschlagt.