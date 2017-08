Welzheim 25 Jahre Sternwarte: Von Welzheim ins Weltall

Welzheim. Das Leben eines Menschen ist wie eine Sternschnuppe, sagt Professor Dr. Hans- Ulrich Keller von der Sternwarte Welzheim, betrachtet man das ganze Weltalter von 14 Milliarden Jahren. Weniger als eine Sternschnuppe würde somit die Sternwarte Welzheim darstellen, die in diesem Jahr immerhin schon ihr 25-jähriges Bestehen feiert. Die Teams des Historischen Vereins und der Sternwarte haben eine Sonderausstellung im Museum vorbereitet, die am Sonntag, 3. September, beginnt. Video: Professor Dr. Hans-Ulrich Keller über die Entstehung des Weltalls. In der Ausstellung sind die Geschichte der Sternwarte Welzheim und die sagenhaften Sternbilder zu sehen.



Wer in den Himmel blickt, in die Tiefen des Universums, um Sterne und Galaxien zu betrachten, der blickt in die Vergangenheit, sagt Martin Gertz von der Mannschaft der Sternenwarte. Denn das Licht der Sterne ist Jahre, Jahrmillionen, ja sogar Milliarden von Jahren zu uns unterwegs.