Welzheim 34,2 Millionen Euro: In Welzheim wird kräftig investiert

Zahl der Mitarbeiter ist stark angestiegen

In den letzten zehn Jahren ist so die städtische Mannschaft laut Bernlöhr von 95 auf rund 150 Mitarbeiter angewachsen, wozu natürlich nicht nur die Mitarbeiter im Rathaus selbst zählen, sondern auch der Bauhof, die Kindergärten und Hausmeister. Weitere Teilzeitstellen und Mini-Jobs gibt es zum Beispiel bei der Ferienbetreuung.

Bei der Erweiterung des Gewerbegebiets im Reizenwiesen im Stadtteil Breitenfürst sind 1,5 Millionen Euro vor allem für den Grunderwerb vorgesehen. Für die Hallen müsse ein neues Sanierungs- und Neubaukonzept aus einem Guss entwickelt werden. Kommt die neue Sporthalle in das Linden-Areal? Kann die Justinus-Kerner-Halle saniert oder muss sie abgebrochen werden? Dann wäre wieder Platz für eine neue Sporthalle. Wie geht es mit dem Lehrschwimmbecken in der Bauknecht-Halle weiter, sanieren oder an anderer Stelle vielleicht zusammen mit dem geplanten TSF-Sportzentrum verwirklichen? „Wir werden noch Jahre daran arbeiten“, ist sich Bernlöhr sicher.

Für den Anbau einer neuen Kindergartengruppe in Breitenfürst sind 500 000 Euro im Etat 2020 eingeplant. Anpacken will die Stadt in diesem Jahr die überfälligen Straßenoberflächensanierungen zum Beispiel in der Gschwender Straße und im Musikerviertel.

Sanierungsarbeiten an den Schulen werden fortgesetzt

Bei den Schulen werden weitere Gelder für die Sanierung und Neugestaltung ausgegeben. 1,125 Millionen Euro sind für das Limes-Gymnasium vorgesehen. Hier sollen unter anderem der Eingangsbereich mit Foyer neu gestaltet und weitere Fachräume gerichtet werden.

Dringend genötigt werden in Welzheim neue Bauplätze. Die Grundstücke im Neubaugebiet Erdgrube können allerdings frühestens 2021 umgelegt werden. Für die Generalsanierung des alten Schulhauses in Aichstrut sind in diesem Jahr 1,5 Millionen Euro vorgesehen.

In der nächsten Gemeinderatssitzung wird der Haushalt 2020 beraten. Dann werden die Fraktionen ihre Stellungnahmen dazu abgeben. Termin ist am Dienstag, 31. März, um 17 Uhr im Sitzungssaal.