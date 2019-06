Welzheim 58-Jährige seit Mai vermisst - Suche bisher ergebnislos

Der Aufenthaltsort der seit Mai vermissten Brigitte Hofmann ist weiterhin unbekannt. Das geht aus einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Aalen vom Mittwoch hervor.

Wiederholte Suchaktionen mit Unterstützung von Rettungshundestaffeln und speziell ausgebildeten Mantrailer-Hunden in Welzheim und Umgebung verliefen ergebnislos. Auch der Einsatz eines Polizeihubschraubers und einer Drohne sowie die ausgestrahlte Öffentlichkeitsfahndung brachten bisher keine entscheidenden Hinweise bei der Suche nach der Frau.

Längst nicht in jedem Vermisstenfall entscheiden sich Behörden für eine Öffentlichkeitsfahndung. Dafür gelten strenge Regeln, und ein Staatsanwalt muss erst sein Okay geben: Der volle Name samt Foto eines Vermissten kann veröffentlicht werden, sofern Gefahr in Verzug zu sein scheint, sich etwa jemand in einer hilflosen Lage befinden könnte oder es gar Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gibt. Oder auf Suizid. Im Falle der 58-jährigen Angestellten einer Arztpraxis in Welzheim hatten sich die Behörden frühzeitig für eine Öffentlichkeitsfahndung entschieden. Inzwischen ist eine Zeitungsanzeige erschienen, die der Ehemann der Vermissten aufgegeben hat. Darin heißt es: „Vielen Dank an die Patienten, die mich so angenommen haben, wie ich war.“ Die Suche nach Brigitte Hofmann ist nach wie vor unter den „Fahndungen“ aufgeführt, die das Polizeipräsidium Aalen im Internet veröffentlicht hat.