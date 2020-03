Welzheim/Alfdorf "Explosion": Jugendfeuerwehr meistert Großeinsatz

„Ohne Jugendfeuerwehr keine Zukunft“

Die Jugendfeuerwehr, so der Kommandant, sei der wichtigste Pool, aus dem der Nachwuchs für die aktive Wehr stamme. „Ohne Jugendfeuerwehr keine Zukunft“ lautete sein Fazit. Somit freue man sich über jeden Neuzugang.

Wer neugierig sei und einmal hereinschnuppern wolle, sei herzlich eingeladen, donnerstags um 18 Uhr einfach einmal vorbeizukommen.

Und Schneider war hochzufrieden mit dem, was er und die zahlreichen Besucher, die sich trotz des Schmuddelwetters an diesem Nachmittag eingefunden hatten, zu sehen bekamen. Der Einsatz lief reibungslos und wie am Schnürchen ab: Da wurden Schläuche bis in den Firmenhof hinein ausgerollt, und während das Löschwasser marschierte, wagte sich auch schon der erste Angriffstrupp in das (mit Hilfe von Disconebel) dick verrauchte Gebäude hinein, auf der Suche nach den Vermissten.

Eine bewusstlose junge Frau wird aus einem Auto gerettet

Währenddessen war auch schon über den Kreisel die Verstärkung aus Alfdorf angerückt, 22 Jugendliche mit ihren Betreuern in vier Einsatzfahrzeugen. Auch hier lief der Einsatz reibungslos; ruck, zuck war in der Zufahrt zum Gebäude ein zweiter Einsatzabschnitt eingerichtet. Während die einen ihre Schläuche ausrollten und einen Hydranten suchten, waren die anderen schon im Gebäude, wo es zunächst galt, eine bewusstlose junge Frau aus ihrem dort abgestellten Auto zu retten. Sie wurde von Tamara Beccard wirklichkeitsnah und mit erkennbarer Spielfreude interpretiert.

Nicht nur den Jugendlichen, auch den erwachsenen Betreuern bereite die gemeinsame Übung der Jugendfeuerwehren des Welzheimer Waldes große Freude, erklärte Thomas Schurr aus Alfdorf, unter dessen wachsam kritischen Augen die „Rettung“ ablief. Aber der Zweck der Übung gehe natürlich weiter. Es sei einerseits Bestätigung und Anerkennung für das erworbene Feuerwehrwissen, auch bei Eltern, Geschwistern und Freunden.

Zusammenarbeit über die Ortsgrenzen hinweg werden immer wichtiger

Andererseits sei es aber auch wichtig, dass sich die Jugendlichen aus den einzelnen Jugendwehren untereinander kennenlernten und ein Bewusstsein dafür entwickelten, dass sie alle miteinander einer großen Gemeinschaft angehörten.

Schließlich werde auch in den aktiven Wehren die Zusammenarbeit über die Ortsgrenzen hinweg immer wichtiger, gerade auch in Zeiten, in denen die Aufgaben der Feuerwehr immer mehr würden, während gleichzeitig die Aufrechterhaltung der sogenannten Tagesverfügbarkeit zu einer Frage werde, die immer mehr in den Fokus rücke. Deshalb sei es auch so schade, dass die Kameradinnen und Kameraden aus Kaisersbach diesmal bei der gemeinsamen Übung nicht wie gewohnt mit dabei seien.